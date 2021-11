Covid: da 1/12 a Frascati obbligo di mascherine all’aperto

Sindaca "ordinanza per difendere Natale"

Sarà in vigore da domani, mercoledì 1 dicembre 2021, fino al 9 gennaio 2022 l’ordinanza n. 197 del 30 novembre 2021 che impone su tutto il territorio comunale di Frascati l’uso dei sistemi di protezione personale (dpi), le mascherine, in tutti i luoghi all’aperto.

L’amministrazione comunale di Frascati, si legge in una nota, “considerato l’attuale aumento dei casi di covid nel Lazio, in Italia e in Europa, seguendo inoltre le indicazioni che arrivano dal Governo e dalla Regione, che invitano alla prudenza per salvaguardare le festività natalizie ed evitare nuove chiusure delle attività commerciali e degli spostamenti delle persone, ha deciso di adottare questa nuova misura restrittiva. Il mancato rispetto dell’ordinanza comporterà una sanzione amministrativa che può variare da 400 euro a 1000 euro. L’ordinanza non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”.

“I casi a Frascati hanno superato le 100 unità e il periodo natalizio è sicuramente denso di iniziative e occasioni di uscita e di ritrovo – dichiara la sindaca di Frascati Francesca Sbardella -. Per questo abbiamo ritenuto doveroso adottare questa misura restrittiva per tutelare la salute dei nostri cittadini e per contribuire a far passare a tutti un Natale in famiglia e tra gli affetti più cari. L’ordinanza, ovviamente, da sola non basta, è necessario adottare tutte le misure di contenimento alla diffusione del virus, compreso il serrato controllo dei green pass nei luoghi al chiuso. Mi permetto inoltre di rivolgere un appello a vaccinarsi, perché il vaccino è l’unica arma che abbiamo per difenderci dal Covid-19 e uscire il prima possibile dall’emergenza sanitaria. Rispetto a un anno fa sono stati fatti tanti passi in avanti, ora è il momento di tenere alta la guardia, consapevoli che siamo sulla strada giusta per sconfiggere questo maledetto virus”.