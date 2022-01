Covid: da giunta Lazio ok a reclutamento medici stranieri

Iscritti a ordini in Italia. Assessore D'Amato: 'Opportunità in più in momento di emergenza'

La giunta della Regione Lazio ha approvato una delibera per reclutare medici di origine straniera iscritti a ordini professionali in Italia.

“E’ stata approvata oggi in Giunta una importante delibera che consente, recependo il cosiddetto decreto ‘Cura Italia’, di aprire ai reclutamenti temporanei del personale medico anche tra i cittadini di Paesi extra UE, che siano titolari di permesso di soggiorno e che siano iscritti ad Ordini professionali del nostro Paese, ovvero che gia’ esercitano la professione medica e conoscono la lingua italiana”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“E’ una opportunita’ in piu’ in un momento di emergenza. Siamo in guerra e vanno utilizzate tutte le forze disponibili la cui professionalita’ e’ riconosciuta dall’iscrizione all’ordine professionale – aggiunge D’Amato -. Le aziende sanitarie nel bandire le selezioni pubbliche di reclutamento a tempo determinato potranno fare affidamento anche ad una platea, professionalmente preparata, a cui fino ad oggi era precluso l’accesso nel sistema pubblico per assicurare l’erogazione dell’attivita’ assistenziale in tutto il territorio regionale, mentre era possibile nel sistema privato. Fino ad ora per l’emergenza Covid nel Lazio sono stati reclutati oltre 6 mila professionisti sanitari, scorrendo le graduatorie disponibili, alcune delle quali, soprattutto in certe specializzazioni, sono andate esaurite. La delibera di Giunta recepisce anche una mozione votata in Consiglio regionale la cui prima firmataria e’ la consigliera Marietta Tidei”, conclude l’assessore.