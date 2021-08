Covid, dal 16 agosto vaccini senza prenotazioni per giovani 12-18 anni

Il Commissario Figliuolo scrive a Regioni e Province autonome. Locatelli (Cts): da novembre vaccini anche ai bambini

A partire dal 16 a agosto prossimo Regioni e Province autonome dovranno “predisporre corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni dei vaccini ai cittadini” nella fascia d’eta’ 12-18 anni, “anche senza preventiva prenotazione”. E’ quanto stabilisce il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, in una lettera indirizzata a Regioni e Province autonome.

La decisione “in previsione della riapertura delle scuole ed anche dell’avvio della prossima stagione sportiva”, si legge.

Per i vaccini per bambini sotto ai 12 anni “ci aspettiamo l’autorizzazione a novembre, sia Pfizer sia Moderna sono già a buon punto. Io ritengo che sia necessario vaccinare anche i più piccoli”. Lo afferma, in un’intervista al Messaggero, Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, è direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

“In Italia, da inizio pandemia – ricorda – sono morti 28 pazienti di età pediatrica. E di questi 13 avevano meno di 10 anni. Così distribuiti: 4 sotto i 3 anni, 4 dai 3 ai 5 anni, 5 dai 6 ai 10 anni Inoltre, vaccinando i bambini eviteremo focolai anche nelle scuole elementari e dunque il ricorso alla didattica a distanza. Limiteremo la circolazione del virus e la possibilità che contagino genitori e nonni. Sia la società pediatrica italiana, sia quella americana sono favorevoli alla vaccinazione dei bambini».