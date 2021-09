Covid: D’Amato, a Latina oltre 7mila vaccinati in comunità Sikh

Si tratta in prevalenza di lavoratori agricoli della zona

“Nella provincia di Latina sono stati vaccinati oltre 9mila cittadini di origine asiatica. In particolare, 7.432 persone della comunita’ sikh, 819 provenienti dal Bangladesh, 228 dalla Cina, 243 dalle Filippine e 373 dal Pakistan”. Cosi’ in una nota l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Nel mese di giugno abbiamo iniziato un ciclo di vaccinazioni itineranti che nella provincia pontina ha dato grandi risultati relativamente alla richiesta spontanea di vaccinazione della popolazione asiatica, soprattutto Sikh, si tratta in prevalenza di lavoratori agricoli della zona che hanno voluto sfruttare questa importante occasione per mettersi in sicurezza – aggiunge -. Oltre che presso i camper organizzati dalla Asl, le vaccinazioni hanno avuto un grande riscontro anche nei centri vaccinali. Abbiamo constatato che la maggior parte delle persone che si sono vaccinate sono di genere maschile, rinnovo l’invito anche a tutte le donne di scegliere di vaccinarsi, per la sicurezza sanitaria individuale e di tutta la comunita’. Per questo ottimo risultato voglio ringraziare tutti i professionisti della Asl di Latina che con grande spirito di servizio e impegno stanno contribuendo al buon andamento della campagna vaccinale”.