Covid, D’Amato: “Tra due settimane Lazio in zona bianca”

Da giovedì al via le prenotazioni di Novavax. Oggi 3.121 nuovi casi con 1.746 contagi a Roma, 24 decessi e quasi 34 mila test

“Ci vorranno ancora un paio di settimane per tornare a una situazione di assoluta normalita’”, lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, al termine della presentazione dei progetti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nell’Asl Roma 1 rispetto al ritorno in zona bianca del Lazio.

Nel Lazio su 8.745 tamponi molecolari e 25.114 antigenici per un totale di 33.859 test, si registrano oggi 3.121 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 1.796 rispetto a ieri), con 1.746 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 24 decessi (piu’ 13 rispetto a ieri) e 9.452 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.683 (piu’ 42 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 148 (piu’ 1 rispetto a ieri).

“Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 9,2 per cento. I guariti rappresentano il triplo dei casi positivi e Roma torna sotto quota due mila”, spiega l’assessore D’Amato. Inoltre, nel Lazio da giovedi’ sara’ possibile prenotare il vaccino Novavax prima e seconda dose a distanza di tre settimane. Dal primo marzo, invece, partiranno le somministrazioni della quarta dose per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, “importante che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima somministrazione”, precisa l’assessore.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel Lazio, superata quota 13 milioni e 160 mila vaccini complessivi. Superate le 3,8 milioni di terze dosi booster effettuate, il 78 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. “Il Lazio e’ la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in piu’ rispetto a media nazionale”, commenta l’assessore D’Amato. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39 per cento. Partito il tour vaccinale della Asl di Rieti con un camper itinerante nelle scuole. “Oggi prima giornata: servizio apprezzato e buona adesione”, commenta ancora D’Amato. Infine, per il vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 245 mila dosi. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 446 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 803 nuovi casi e 5 decessi nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2 conta, invece, 488 nuovi positivi e 5 decessi. Nella Asl Roma 3 si registrano 455 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 4 registra 171 nuovi casi e 2 decessi. La Asl Roma 5 registra 364 nuovi contagi e 1 decesso. Nella Asl Roma 6 sono 321 nuovi casi e 4 decessi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 519 nuovi casi positivi al Covid-19. In particolare, la Asl di Frosinone conta 128 nuovi casi, quella di Latina 184, quella di Rieti, invece, 78 nuovi casi e 2 decessi. Infine, la Asl di Viterbo registra 129 nuovi casi e 4 decessi.