Covid: è allarme contagi a Fiumicino, salgono a 154 i positivi

Prosegue trend risalita contagi

Salgono a 154 i positivi al Covid registrati dalla Asl Rm 3 sul territorio comunale di Fiumicino. Continua quindi il trend di risalita dei contagi che avanti da diversi giorni. Dei 154 la maggioranza sono donne, ben 91, 63 gli uomini, con un’eta’ media di 38 anni. Il 56% dei casi riguarda le localita’ di Isola sacra e Fiumicino, il 12% Fregene, il 6% sia Parco Leonardo che Maccarese.

Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ricorda “che da oggi scattano nelle scuole di tutta Italia i nuovi protocolli per la gestione dei positivi in classe, con l’obiettivo di mantenere il piu’ possibile le lezioni in presenza. Secondo le nuove regole, infatti, la quarantena scattera’ solo se si verificheranno almeno 3 casi nella stessa classe”.