Covid: Gualtieri negativo, torna in Campidoglio dopo 20 giorni

Celli, felici ritorno sindaco

Dopo 20 giorni di isolamento domestico per la positivita’ al Covid oggi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e’ tornato al lavoro in Campidoglio.

Il sindaco ha subito preso parte ai lavori dell’Assemblea Capitolina in corso. “Grazie per l’affettuoso benvenuto. Ho preso un Covid lungo, sono molto contento di essere finalmente negativo e di tornare a lavorare in presenza”, ha detto Gualtieri in Aula.

“Siamo felici che il Sindaco Roberto Gualtieri sia finalmente tornato in Campidoglio dopo lo stop dovuto al covid. Lo abbiamo accolto e salutato in Assemblea Capitolina con un applauso”, ha commentato la presidente dell’Assemblea Svetlana Celli.