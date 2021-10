Covid: il Lazio è la prima regione italiana per vaccinazioni

"Sono stati anni rubati e ora dobbiamo correre, ma è una grande vittoria", ha detto il presidente Nicola Zingaretti

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Il Lazio è “la prima regione italiana per vaccinazioni e usciremo prima dal Covid”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine del premio Raffaella Fioretta – 19esima edizione di “Alice Nella Città”, presso l’Auditorium Parco della Musica. “Siamo di nuovo tutti in presenza, ci stiamo liberando del Covid grazie ai tanti sacrifici, soprattutto delle scuole – ha aggiunto il governatore -. Sono stati anni rubati e ora dobbiamo correre, ma è una grande vittoria. Siamo la prima regione italiana per vaccinazioni e usciremo prima dal Covid”, ha concluso Zingaretti.