Covid: in Cdm ok a proroga mascherine all’aperto e discoteche chiuse

Entrambe le misure erano in scadenza oggi. Verso nuovo decreto mercoledì, anche scuola

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare di dieci giorni l’obbligo di mascherina anche all’aperto e la chiusura delle discoteche. E’ quanto si apprende da fonti di governo. Entrambe le misure erano in scadenza oggi.

Chiusa la partita per il Quirinale, il governo dunque riprende in mano il dossier sulle misure legate all’emergenza Covid con l’obiettivo di semplificare le regole e avviare il processo che dovrebbe portare ad una normalizzazione della vita degli italiani. Aprendo il primo Consiglio dei ministri dopo la rielezione di Sergio Mattarella (salutato con applauso dai ministri) il premier Mario Draghi ha sottolineato che «le priorità che ha espresso» il Capo dello Stato, «la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese, sono le stesse del Governo».

Il presidente del Consiglio ha poi parlato di Pnrr: «L’erogazione della seconda rata, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro» ha detto in apertura di Cdm. «Il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì sarà dedicato a una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi Pnrr del primo semestre dell’anno» ha aggiunto.

Nel prossimo Cdm di mercoledi’, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid, con il quale dare copertura normativa all’ordinanza per la proroga di mascherine all’aperto e chiusura delle discoteche e affrontare altre questioni, a partire da quella delle quarantene a scuola. Tra le questioni aperte anche quella della durata del green pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino.