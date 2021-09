Covid: in corso riunione Aifa per pronuncia su terza dose

Attesa per il via libera, probabile l'ok per i soggetti fragili

È in corso, secondo quanto si apprende, la riunione del Comitato tecnico-scientifico dell’Aifa che – come anticipato da Repubblica e Sole 24 Ore – potrebbe dare già oggi il via libera alla terza dose della vaccinazione anti-Covid. Il Comitato tecnico scientifico dell’Aifa potrebbe dare l’ok al richiamo per le categorie dei soggetti fragili immunodepressi.