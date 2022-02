Covid: in primavera arriva il vaccino per i bambini fino a 5 anni

L'annuncio del coordinatore del Cts, Franco Locatelli, che spiega saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio "ulteriormente ridotto" rispetto a quello che viene proposto per la fascia d'età 5-11 anni

All’inizio della primavera potrebbe essere a disposizione in Italia il vaccino anti-Covid per la fascia di età 0-5 anni. È quanto ha spiegato il coordinatore del Cts Franco Locatelli a Sky Tg24, sottolineando che, anche in questo caso, saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio “ulteriormente ridotto” rispetto a quello che viene proposto per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

“Direi che potrebbe essere ragionevole – ha detto rispondendo ad una domanda – ipotizzare l’orizzonte dell’inizio della primavera per avere questi vaccini a disposizione, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato il via libera”.