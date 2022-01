Covid: Lazio, 14.987 casi e bassa probabilità cambio colore

Vaccini, oltre 3,2 mln dosi booster effettuate. D'Amato: "Primi per somministrazione antivirale orale"

“Oggi nel Lazio su 24.122 tamponi molecolari e 75.229 tamponi antigenici per un totale di 99.351 tamponi, si registrano 14.987 nuovi casi positivi (-2.178), sono 18 i decessi (-13), 2.102 i ricoverati (+37), 205 le terapie intensive (-1) e +10.167 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 15%. I casi a Roma citta’ sono a quota 7.968. I dati su base settimanale inducono ad una stabilizzazione” quindi “e’ bassa la probabilita’ di cambio di colore”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato che sottolinea come il Lazio e’ la “prima regione per somministrazione antivirale orale (molnupiravir)”.

Oltre 12,4 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,2 milioni di dosi booster effettuate, pari al 68% della popolazione adulta. Questi i dati sulle vaccinazioni antiCovid nel Lazio diffusi poi dall’assessore regionale alla Sanita’, il quale parla anche di “oltre 110 mila somministrazioni nella fascia 5-11 anni”. L’obiettivo entro fine mese, aggiunge l’assessore, “e’ di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta”.