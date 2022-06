Covid: Lazio, 2.942 nuovi casi di cui 1.843 a Roma e 3 morti

Tamponi-positivi 14,2 per cento

Nel Lazio su 4.591 tamponi molecolari e 15.984 antigenici per un totale di 20.575 test, si registrano oggi 2.942 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 147 rispetto a ieri), con 1.843 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 3 decessi (meno 5 rispetto a ieri) e 2.010guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 452 (meno 18 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 31 (come ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2 per cento”, spiega l’assessore D’Amato.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 657 nuovi casi positivi al Covid-19. La Asl Roma 2, invece, conta 709 nuovi casi. Nella Asl Roma 3 si registrano 477 nuovi contagi. Nella Asl Roma 4 sono 124 i nuovi casi, mentre nella Asl Roma 5 si registrano 207 nuovi contagi. La Asl Roma 6 registra 242 nuovi positivi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 526 nuovi casi positivi al Covid. In particolare, la Asl di Frosinone registra 156 nuovi contagi, quella di Latina 222 nuovi casi, quella di Rieti 43 nuovi casi e 2 decesso. Infine, la Asl di Viterbo registra 105 nuovi contagi e 1 decesso