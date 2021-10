Covid: Lazio, 288 casi e due morti

Vaccini, già somministrate 50 mila terze dosi

“Oggi nel Lazio su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovi casi positivi (+66), 2 i decessi (-3), 307 i ricoverati (+9), 49 le terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,0%. I casi a Roma citta’ sono a quota 116”. Lo afferma una nota della Regione Lazio.

Nel Lazio sono gia’ state somministrate 50 mila terze dosi agli over 80. Oltre il 12% della popoLazione over 80 ha gia’ ricevuto la terza dose. Sono prenotati per la terza dose oltre 7 mila over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole puo’ fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente. Infine sono gia’ oltre 630 mila le dosi di vaccino antinfluenzale consegnate ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Il vaccino e’ gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di eta’. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra.