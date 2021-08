Covid: Lazio, 321 casi, Roma a quota 171

"Dal 1 di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione" ricorda D'Amato

“Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio e oltre 11mila antigenici, per un totale di oltre 19mila, si registrano 321 nuovi positivi (-28), sono 27 casi in meno rispetto a lunedi’ 23 agosto. 4 i decessi (-1), 478 i ricoverati (+37), 70 le terapie intensive (-2), 401 i guariti”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,6% – aggiunge -. I casi a Roma citta’ sono a quota 171”.

“Nel Lazio superate 7,7 milioni di somministrazioni, da mercoledi’ 1 settembre raggiungeremo quota 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale. La campagna non si arresta, invito tutti quanti non lo abbiano ancora fatto a vaccinarsi”, ha aggiunto l’assessore D’Amato. “Dal 1 di settembre oltre ai prenotati ci si potra’ recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione” ricorda l’assessore.