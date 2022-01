Covid: Lazio, 7.622 nuovi casi e 27 decessi

2 febbraio open day per donne in gravidanza. Vaccini, oltre 12,3 mln somministrazioni complessive

Casi in netto calo nel Lazio a fronte di una diminuzione del numero dei tamponi. “Oggi su 14.919 tamponi molecolari e 40.831 tamponi antigenici per un totale di 55.750 tamponi” si registrano “7.622 nuovi casi positivi (-5.029), 27 decessi (+19), 2.047 ricoverati (+28), 202 terapie intensive (-5) e +7.139 i guariti”. Come spiega l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, “il rapporto tra positivi e tamponi è a 13,6%, mentre i casi a Roma sono 4.571”.

“Ieri sono state effettuate 46 mila somministrazioni di vaccino, oltre il 60% in piu’ del target della struttura commissariale. Oltre 12,3 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,1 milioni di dosi booster effettuate, pari al 66% della popolazione adulta. Sono oltre 110 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. L’obiettivo entro fine mese e’ di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta” aggiunge Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. “Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose”, conclude l’assessore.

Si terranno, intanto, il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento presso la rete dei consultori, le Asl di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Gli ospedali di Civitavecchia, dei Castelli, l’ospedale Sant’Eugenio a Roma, l’ospedale Grassi di Ostia e a Tivoli presso Palazzo Ciardi.