Covid: Lazio, 9.440 nuovi casi e 19 decessi

Ieri fatte 52mila somministrazioni. Tirocinio laureandi infermieri centri test-vaccini

Nel Lazio su 17.603 tamponi molecolari e 43.315 tamponi antigenici per un totale di 60.918 tamponi, si registrano 9.440 nuovi casi positivi (-3.388), sono 19 i decessi (+17), 1.518 i ricoverati (+72), 197 le terapie intensive (+3) e +2.151 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 15,4%. I casi a Roma citta’ sono a quota 4.174.

Ieri effettuate oltre 52 mila somministrazioni l’83% in piu’ rispetto al target commissariale.

Il Lazio aumentera’ del 25% gli slot disponibili sia nella fascia 5-11 anni, che nella fascia over 12 anni per i vaccini .

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 1.402 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 2.105 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 667 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 958 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 872 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.709 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 1.727 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 326 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 835 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 255 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 311 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Intanto è stato siglato nella regione accordo con le universita’ e l’ordine delle professioni infermieristiche per l’attivita’ di tirocinio degli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea in infermieristica e infermieristica pediatrica da svolgere presso i centri vaccinali e centri per l’esecuzione dei tamponi. Gli studenti durante l’attivita’ nei centri avranno un apposito cartellino di riconoscimento nel formato previsto dagli atenei. “E’ una grande opportunita’ formativa e di sostegno alle attivita’ per i vaccini e i tamponi e riguardera’ centinaia di tirocinanti-infermieri in tutto il territorio regionale”, spiega l’assessore D’Amato.