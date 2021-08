Covid Lazio: casi in discesa, ma ora in intensiva anche più giovani

Regione resta in zona bianca. D'Amato ,operativi sistemi emergenza e ospedaliero

Nel Lazio si registrano 292 nuovi casi positivi (soggetti a modifica), 2 i decessi (asl rm 6 e asl lt) i ricoverati sono 321 (+24), le terapie intensive sono 48 (+2). I casi a Roma citta’ sono a quota 193. “Assistiamo a una riduzione dei casi positivi, ma il dato va preso con cautela e soprattutto bisogna verificare una stabilizzazione dell’incidenza nei prossimi giorni. Entrano in terapia intensiva anche fasce piu’ giovani di eta’”, precisa l’assessore Alessio D’Amato.

Il Lazio dunque resta in zona bianca.

“Sono pienamente funzionanti i sistemi informativi della rete di emergenza urgenza Numero Unico 112 e 118. Operativi anche tutti i sistemi delle reti tempo-dipendenti e il sistema ospedaliero SIO e il SIES. Operativo il sistema trasfusionale”, riferisce, poi, l’assessore a proposito dell’attacco hacker al Ced della Regione.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale “non si è mai interrotta. Ieri, che era una giornata molto critica, abbiamo eseguito circa 50mila somministrazioni e abbiamo un plafond di prenotazioni da qui al 13 agosto di 500mila tra seconde dosi e prime dosi. Al momento non è possibile acquisire nuove prenotazioni dal sistema, ma quelle che finora vi erano state sono superiori all’80% popolazione vaccinabile over 12. I massimi tecnici nazionali e ovviamente anche i nostri- ha sottolineato D’Amato- ribadiscono come questo sia il più grave attacco mai avvenuto in una pubblica amministrazione italiana. Questo dà l’idea della dimensione dell’organizzazione e della programmazione di ciò che è avvenuto”.

Ma per quanto riguarda il sistema sanitario, l’assessore ha voluto precisare due elementi: “Il primo, che nessun dato sanitario è stato violato; il secondo, che nessun dato sanitario è stato rubato”.