Covid: Lazio, oggi 419 nuovi casi, a Roma sono 221

Nessun decesso. Proseguono gli Open day in agosto, gli Open day Junior dai 12 ai 17 anni e l'iniziativa di vaccinazione itinerante.

Oggi nel Lazio si registrano 419 nuovi casi positivi al Covid-19, compresi i recuperi (-48), e sono 55 in meno rispetto a lunedi’ 9 agosto. Nessun decesso, compresi i recuperi (-1), i ricoverati sono 493 (+37), le terapie intensive sono 70 (+3), i guariti sono 857.

I casi a Roma citta’ sono a quota 221.

Nel dettaglio per Asl della capitale, nella Roma 1 ci sono 42 nuovi casi nelle ultime 24 ore; nella Roma 2 sono 155 i nuovi casi; nella Roma 3 sono 24 i nuovi casi mentre 5 nella Asl Roma 4. Quindi 44 nuovi casi nella Asl Roma 5 e 73 in quella Roma 6. Nelle province si registrano complessivamente 76 nuovi casi: 4 nella Asl di Frosinone, 41 in quella di Latina, 31 in quella di Viterbo e nessuno in quella di Rieti.

Nel Lazio proseguono gli Open day in agosto, gli Open day Junior dai 12 ai 17 anni e l’iniziativa di vaccinazione itinerante.