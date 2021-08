Covid, Lazio: oggi 716 casi, regione resta in zona bianca

Superato oggi traguardo 70% della popolazione over 18 con ciclo vaccinale completato.

Sono 716 nuovi i casi positivi (-26) registrati oggi dalla Regione Lazio che resta zona bianca. i ricoverati sono 297 (+10), le terapie intensive sono 46 (+1). I casi a Roma città sono a quota 402. Intanto, informa la Regione, sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l’operatività dei sistemi in totale sicurezza”.

Superato oggi traguardo 70% della popolazione over 18 con ciclo vaccinale completato. Popolazione over 12 vaccinata in doppia dose al 66%.

“Bassa la pressione sulla rete ospedaliera. Il Lazio rimane zona bianca” sottolinea l’assessore alla Regione, Alessio D’Amato.

Nello specifico, la zona della capitale con piu’ casi giornalieri di positivi al Covid e’ quello di competenza della Asl Roma 2 con 173 nuovi casi. Nella Asl Roma 1 ci sono stati 160 nuovi casi; nella Asl Roma 3 i nuovi casi sono stati 69; nella Asl Roma 4 ci sono stati 40 nuovi casi; nella Asl Roma 5 i nuovi casi sono stati 63; nella Asl Roma 6 ci so no stati 87 nuovi casi. Nelle province si sono registrati 124 nuovi casi: nella Asl di Frosinone ci sono stati 48 nuovi positivi; nella Asl di Latina 46 nuovi casi; nella Asl di Rieti 15 nuovi casi e nella Asl di Viterbo 15 nuovi casi.