Covid, Lazio: oltre 14 mila i nuovi positivi, 18 i decessi

Vaccini, superata quota 12mln somministrazioni

Nuovamente in aumento i casi positivi nel Lazio. “Oggi su 25.947 tamponi molecolari e 74.472 tamponi antigenici per un totale di 100.419 tamponi” si registrano “14.534 nuovi casi positivi (+1.248), 18 decessi (-8), 1.888 ricoverati (+39), 204 terapie intensive (-3) e +5.487 i guariti”. Come spiega l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, “il rapporto tra positivi e tamponi è a 14,4%. mentre i casi a Roma sono 7.012”.

I casi sono cosi’ distribuiti: Asl Roma 1, sono 2.855 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; Asl Roma 2, sono 3.601 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore; Asl Roma 3: sono 556 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore; Asl Roma 4, sono 691 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24 ore; Asl Roma 5, sono 1.210 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore; Asl Roma 6, sono 2.036 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24 ore. Nelle province si registrano 3.585 nuovi casi: Asl di Frosinone, sono 940 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24 ore; Asl di Latina, sono 1.340 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; Asl di Rieti, sono 503 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; Asl di Viterbo, sono 802 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24 ore.

Nel Lazioè stata superata la quota dei 12 milioni di vaccini complessive di cui 2,9 milioni le dosi booster effettuate, pari al 60% della popolazione adulta. “L’obiettivo entro fine mese e’ di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta” aggiunge Alessio D’Amato.