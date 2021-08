Covid: Lazio,oggi 421 nuovi casi ma ci sono 129 recuperi di ieri

Resta bassa la pressione sulla rete ospedaliera regionale, e il Lazio rimane zona bianca

Sono 421 i nuovi casi positivi di Covid-19 nel Lazio, compresi i recuperi (+129): Tre i decessi (+1 su ieri), i ricoverati sono 357 (+36), le terapie intensive sono 50 (+2). I casi a Roma citta’ sono a quota 205. Viene rilevata dall’assessorato regionale alla Sanita’ e dall’Unita’ di crisi Covid una frenata del trend dei casi positivi (-122 su base settimanale), frenata “che ci aspettiamo – sottolinea l’assessore Alessio D’Amato – sia confermata anche nei prossimi giorni”.

Sul fronte della campagna vaccinale, confermato che entro le prossime 72 ore tornera’ operativa la modalita’ di prenotazione per i vaccini.

La campagna “non si e’ mai interrotta: fino al 13 agosto oltre 500mila cittadini hanno gia’ prenotato e possono recarsi nei centri di somministrazione nella data e nell’orario gia’ indicato”.

Quanto al Green pass, sono 3,4 milioni i cittadini del Lazio ad aver scaricato il documento rilasciato dal ministero della Salute.

Da registrare inoltre che resta bassa la pressione sulla rete ospedaliera regionale, e il Lazio rimane zona bianca. Nel dettaglio per Asl della capitale, nella Roma 1 si registrano 97 nuovi casi, 75 casi e un decesso nella Roma 2, mentre nella Roma 3 i nuovi casi sono 33; nella Roma 4 oggi ci sono 39 nuovi casi; 52 nella Roma 5 e 17 nella Roma 6. Nelle altre province laziali si registrano 108 nuovi casi: 40 nella Asl di Frosinone, 28 casi e due decessi in quella di Latina, 13 in quella di Rieti e 27 in quella di Viterbo.