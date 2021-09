Covid: Marche, Sardegna, Toscana tornano gialle in mappe Ue

Restano rosse Basilicata, Calabria, Sicilia. Casi in calo in Europa

Cala l’incidenza dei contagi da Covid in Italia e in Europa. Secondo l’aggiornamento settimanale delle mappe elaborate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Marche, Toscana e Sardegna tornano in giallo. Restano invece rosse Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel resto d’Europa la situazione migliora anche in Portogallo, Nord della Francia, Fiandre (Belgio) e in alcune regioni della Spagna. Le aree a più alta incidenza, colorate in rosso scuro sulla mappa, si trovano nell’Irlanda nord-occidentale, nella Francia meridionale al confine con l’Italia, e in Slovenia.