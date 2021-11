Covid: nel Lazio 1.079 casi e 3 decessi, 523 contagi a Roma

Vaccino: domani nel Lazio open day per terza dose a over 40

Oggi nel Lazio su 15.989 tamponi molecolari e 29.975 tamponi antigenici per un totale di 45.964 tamponi, si registrano 1.079 nuovi casi positivi (-150), 3 i decessi (-1), 613 i ricoverati (+2), 80 le terapie intensive (-5) e +714 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,3%.

I casi a Roma citta’ sono a quota 523. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato.

Questo il dettaglio delle singole Asl. Asl Roma 1: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 223 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 304 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 124 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Si terranno domani, domenica 21 novembre, gli open day nel Lazii per la terza dose agli over 40 che abbiano superato i 180 giorni dall’ultima somministrazione del vaccino Covid, fino ad esaurimento delle disponibilita’ delle singole strutture. Lo ricorda l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato. Queste le strutture coinvolte: San Giovanni Addolorata, San Camillo (via Quirino Majorana), Policlinico Umberto I (centro Eastman), La Vela – Policlinico Tor Vergata, Fiumicino – Lunga Sosta, Asl Roma 4 (tutti gli hub) Asl di Rieti – ex Bosi.