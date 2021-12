Covid: nel Lazio 1.554 nuovi casi, 740 a Roma

Vaccini: Zingaretti, nel Lazio 1 milione dosi, grazie a operatori e cittadini

Oggi nel Lazio su 17.665 tamponi molecolari e 35.339 tamponi antigenici per un totale di 53.004 tamponi, si registrano 1.554 nuovi casi positivi (+80), sono 3 i decessi (-9), 760 i ricoverati (-9), 113 le terapie intensive (+7) e +891 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,9 per cento. I casi a Roma citta’ sono a quota 740. E’ quanto emerge dall’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ alla presenza dell’assessore alla Sanita’ e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, nella Asl Roma 1 sono 219 i nuovi casi, nella Asl Roma 2 sono 375 i nuovi casi, nella Asl Roma 3 sono 146 i nuovi casi, nella Asl Roma 4 sono 102 i nuovi casi, nella Asl Roma 5 sono 162 i nuovi casi e 2 i decessi e nella Asl Roma 6 sono 134 i nuovi casi. Nelle province si registrano 416 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 139, nella Asl di Latina 154, nella Asl di Rieti 52 e nella Asl di Viterbo 71 e 1 decesso.

“1 milione di dosi di richiamo nel Lazio! Grazie a tutti: operatori e cittadini responsabili che mettono in sicurezza il prossimo Natale e il futuro di tutti. Avanti per continuare a vincere!”. Lo scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti su Twitter