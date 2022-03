Covid: nel Lazio 10.562 nuovi casi, 14 i decessi

D'Amato, stesso andamento curva scorso anno

Oggi nel Lazio su 12.799 tamponi molecolari e 55.571 tamponi antigenici per un totale di 68.370 tamponi, si registrano 10.562 nuovi casi positivi (+6.823), sono 14 i decessi (+5), 1.054 i ricoverati (+18), 74 le terapie intensive (-3) e +6.782 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 15,4%. I casi a Roma citta’ sono a quota 4.705. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato, secondo cui “l’accelerazione dei casi e’ dovuta in prevalenza a positivi asintomatici e reinfezioni”.

Questo il dettaglio delle singole Asl. Asl Roma 1: sono 1.805 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.911 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 989 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 522 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 862 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.033 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 3.440 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 1.192 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.225 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 357 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 666 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

“Non ci sono ancora previsioni su picco di contagi di questa ondata di contagi da Covid, ma l’andamento di queste settimane somiglia a quanto visto lo scorso anno nello stesso periodo” lo dice l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato in merito alla nuova risalita di casi Covid che sta coinvolgendo anche il Lazio. “Bisognera’ monitorare e vedere l’andamento su base settimanale nei prossimi giorni su questa ondata. In tema di copertura vaccinale stiamo agende e intervenendo su fasce di eta piu’ basse e poi si vedono tanti casi positivi asintomatici. Abbiamo poi ancora circa 150mila cittadini del Lazio non vaccinati nella fascia 40 – 49 anni” conclude D’Amato.