Covid: nel Lazio 11.172 casi e 14 morti, oltre 5mila contagi a Roma

D'Amato, 21 ragazzi ricoverati al Bambino Gesù, 81 da inizio guerra

Oggi nel Lazio su 13.314 tamponi molecolari e 69.219 tamponi antigenici per un totale di 82.573 tamponi, si registrano 11.172 nuovi casi positivi (+6.767), sono 14 i decessi ( = ), 1.081 i ricoverati (+12), 72 le terapie intensive (-4) e +7.138 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 13,5%. I casi a Roma citta’ sono a quota 5.091. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato aggiungendo che è stato “completato ieri il secondo volo della Guardia di finanza con team sanitario di Ares 118 e del Bambino Gesù. Sono giunti a Roma 5 pazienti (2 femmine e 3 maschi) di eta’ compresa tra i 3 e i 18 anni con 11 familiari accompagnatori. “Sono a oggi 81 i bambini ucraini presi in carico dall’ospedale pediatrico Bambino dall’inizio della guerra, di cui 21 attualmente ricoverati”. A Roma sono attivi gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate circa 10.100 tessere stp (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle aziende ospedaliere del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 2.087 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.881 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.123 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 445 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 798 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 1.161 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 3.677 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 1.177 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Latina: sono 1.439 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 389 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 672 i nuovi casi e 0 i decessi.