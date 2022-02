Covid: nel Lazio 11.715 nuovi casi e 41 morti, trend in discesa

D’Amato: arrivata allo Spallanzani la pillola antivirale paxlovid al via il reclutamento.

“Oggi nel Lazio su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 tamponi antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi (+103) il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina, sono 41 i decessi (+15) il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e +14.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10,9%. i casi a Roma citta’ sono a quota 4.931. continua il trend in discesa dei casi su base settimanale”. Lo comunica l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Arrivata allo spallanzani la pillola antivirale paxlovid, parte il reclutamento – aggiugne D’Amato -. Bisogna concentrare l’attenzione sulla fascia di eta’ 40-49 anni, ovvero quella piu’ numerosa per i non vaccinati”.

Asl Roma 1: sono 1.686 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.859 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.386 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 515 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 931 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.462 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.876 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 748 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 2.052 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 490 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 586 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.