Covid: nel Lazio 12.663 casi e 28 morti, “Regione rimane gialla”

Il 2 febbraio open day per donne in gravidanza

Oggi nel Lazio su 20.833 tamponi molecolari e 76.241 tamponi antigenici per un totale di 97.074 tamponi, si registrano 12.663 nuovi casi positivi (-804), sono 28 i decessi ( = ), 2.134 i ricoverati (+38), 207 le terapie intensive (+4) e +10.277 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 13%.

I casi a Roma citta’ sono a quota 6.661. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessia D’Amato, che aggiunge: “Il Lazio come preannunciato resta in zona gialla”.

Questo il dettaglio delle singole Asl. Asl Roma 1: sono 2.473 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 2.708 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.480 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 563 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.208 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.330 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 2.901 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 806 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 669 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Martedi’ 2 febbraio open day vaccinali anti Covid nel Lazio rivolti alle donne in gravidanza o in allattamento. E’ possibile presentarsi, senza prenotazione, fino ad esaurimento delle dosi disponibili. D’Amato, che spiega come tutte le info utili siano reperibili al link https://www.salutelazio.it/open-day-donne-in-gravidanza-2-febbraio.