Covid: nel Lazio 1283 casi, 6 i decessi

Quattro dei sei decessi erano persone non vaccinate

Oggi nel Lazio su 19.734 tamponi molecolari e 31.525 tamponi antigenici per un totale di 51.259 tamponi, si registrano 1.283 nuovi casi positivi (-173), sono 6 i decessi (+2), 697 i ricoverati (+20), 87 le terapie intensive (+3) e +793 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%.

I casi a Roma città sono a quota 605. Su sei decessi quattro non avevano ricevuto la vaccinazione. Il raffronto col 24 novembre del 2020 : -56 decessi, -1.226 casi positivi,-2.664 ricoverati in area medica, -258 ricoverati in terapia intensiva, -66.549 in isolamento domiciliare.