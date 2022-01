Covid: nel Lazio 13.467 casi e 28 morti, “Rt ancora sotto 1”

Vaccino: D'Amato, chieste notizie su arrivo Novavax a febbraio

Oggi nel Lazio su 23.419 tamponi molecolari e 81.916 tamponi antigenici per un totale di 105.335 tamponi, si registrano 13.467 nuovi casi positivi (-1.520), sono 28 i decessi (+10), 2.096 i ricoverati (-6), 203 le terapie intensive (-2) e +11.961 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 12,7%. I casi a Roma citta’ sono a quota 6.692. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato, che aggiunge: “Oggi nuovo record di guariti e sono in calo i casi giornalieri, i ricoveri e le terapie intensive. Il valore Rt per la seconda settimana consecutiva sotto 1 (0.76). Chieste notizie sull’arrivo del vaccino Novavax che era previsto a febbraio”.

Questo il dettaglio delle singole Asl. Asl Roma 1: sono 2.219 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 2.946 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.527 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 532 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.209 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.673 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 3.361 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 984 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.304 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 450 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 623 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.