Covid: nel Lazio 17.165 casi e 31 morti, 8.452 contagi a Roma

Il 2 febbraio prossimo diversi open day vaccinali su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento

Oggi nel Lazio su 23.478 tamponi molecolari e 128.844 tamponi antigenici per un totale di 153.322 tamponi, si registrano 17.165 nuovi casi positivi (+9.543), sono 31 i decessi (+4), 2.065 i ricoverati (+18), 206 le terapie intensive (+4) e +10.256 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 11,1%. I casi a Roma citta’ sono a quota 8.452. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato, che sottolinea: “Oggi nuovo record di tamponi e di guariti”.

Questo il dettaglio delle singole Asl. Asl Roma 1: sono 2.742 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 3.729 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.981 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 648 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.788 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.965 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 4.312 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 1.213 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.877 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 869 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day vaccinali anti Covid su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento presso la rete dei consultori e i centri aziendali delle Asl di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Open day anche presso l’ospedale di Civitavecchia, l’ospedale dei Castelli, l’ospedale Sant’Eugenio a Roma, l’ospedale Grassi di Ostia, a Tivoli presso Palazzo Cianti e presso i centri vaccinali di Bracciano, Cerveteri e Campagnano. Lo comunica in una nota l’Unità di crisi Covid-19 della Regione