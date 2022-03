Covid: nel Lazio 2.312 nuovi casi positivi e 19 decessi

Assessore D'Amato lancia appello per quarta dose, importante per immunodepressi

Sul fronte dei contagi Covid, oggi nel Lazio su 12.357 tamponi molecolari e 29.315 tamponi antigenici per un totale di 41.672 tamponi, si registrano 2.312 nuovi casi positivi (-2.231), sono 19 i decessi (+7), 1.287 i ricoverati (-57), 108 le terapie intensive (-8) e +6.690 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 5,5%. I casi a Roma citta’ sono a quota 1.047. Tuttavia, in conseguenza di un problema informatico il dato odierno relativo ai tamponi antigenici effettuati presso le farmacie e’ parziale con conseguente verosimile sottostima delle nuove positivita’, fanno sapere dalla Regione.

L’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato rivolge un appello per la quarta dose di vaccino anti Covid, “e’ importante effettuarla per le categorie indicate dalla circolare del ministero: si puo’ prenotare sul portale regionale e la disponibilita’ e’ immediata”, afferma l’assessore riferendosi alla categoria degli immunodepressi.