I casi a Roma città sono a quota 1.343"

“Oggi nel Lazio su 2.655 tamponi molecolari e 16.730 tamponi antigenici per un totale di 19.385 tamponi, si registrano 2.799 nuovi casi positivi (-422), sono 7 i decessi (come ieri), 934 i ricoverati (-41), 53 le terapie intensive (-2) e +9.923 i guariti”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 14,4%. I casi a Roma citta’ sono a quota 1.343″, conclude l’assessore.