Covid: nel Lazio 243 casi, 127 a Roma, “deciso calo positivi”

D'Amato: "Lazio tra le prime Regioni in Europa per la copertura vaccinale completa. Ancora un ultimo sforzo per arrivare alla copertura del 90%"

“Oggi nel Lazio su 5.732 tamponi molecolari e 7.165 tamponi antigenici per un totale di 12.897 tamponi, si registrano 243 nuovi positivi (-34) e sono -28 rispetto a lunedi’ 13 settembre. Sono 6 i decessi (+4), 442 i ricoverati (+16), 56 le terapie intensive (-2) e 361 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 1,8%”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato. “I casi a Roma citta’ sono a quota 127 – aggiunge -. Deciso calo dei positivi, mai cosi’ bassi dagli ultimi due mesi grazie all’effetto vaccini”. per quanto riguarda i vaccini sono state superate 8,1 mln di somministrazioni complessive. L’86% degli adulti della Regione hanno completato l’iter della vaccinazione. “Lazio tra le prime Regioni in Europa per la copertura vaccinale completa. Ancora un ultimo sforzo per arrivare alla copertura del 90%. Da oggi somministrazioni anche nelle farmacie del vaccino Moderna”, conclude Alessio D’Amato.