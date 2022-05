Covid: nel Lazio 4.133 nuovi casi e 5 decessi

D'Amato, grati ai sanitari anche oggi al lavoro

Sono 4.133 i nuovi casi Covid registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore a fronte di 7.937 molecolari e 22.207 antigenici per un totale di 30.144 test. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.Sono 5 i decessi comunicati nello stesso arco temporale, in calo 1.127 i ricoverati (-17), 62 le terapie intensive e +5.063 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,7%. I casi a roma città sono a quota 2.107.

“Buon 1° maggio a tutti! La festa dei lavoratori va celebrata in nome di tutte quelle persone che hanno combattuto per ottenere condizioni di lavoro migliori e per difendere il diritto al lavoro. Tuttavia, il primo maggio non tutti fanno festa, per questo, il mio pensiero va a tutte le operatrici e gli operatori sanitari, medici e infermieri, oss, che, senza sosta e oltre ogni ricorrenza e festività, dedicano la loro vita all’assistenza e alla cura del prossimo. A voi va il mio pensiero e la mia gratitudine”. Così in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.