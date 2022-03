Covid: nel Lazio 4.405 nuovi casi, 14 i decessi

In arrivo volo Gdf con piccoli pazienti

“Oggi nel Lazio su 8.561 tamponi molecolari e 22.008 tamponi antigienici, per un totale di 30.569 tamponi, si registrano 4.405 nuovi casi positivi (-3.008), sono 14 i decessi (+7), 1.069 i ricoverati (+51), 76 le terapie intensive (+1) e +6.190 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 14,4%. I casi a Roma citta’ sono a quota 2.269”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, e’ stata superata quota 13 milioni e 345 mila vaccini complessivi, con oltre 3,9 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre l’81 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose pari al 40 per cento. Infine, per il vaccino antinfluenzale sono state somministrate oltre 1 milione e 262 mila dosi. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 447 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 847 nuovi casi positivi al Covid-19 e 3 decessi nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2, invece, conta 709 nuovi casi e 2 decessi. Nella Asl Roma 3 si registrano 713 nuovi contagi e 1 decesso. Nella Asl Roma 4 sono 214 i nuovi casi e 1 decesso, mentre nella Asl Roma 5 si registrano 468 nuovi contagi e 1 decesso. La Asl Roma 6 registra 441 nuovi positivi e 1 decesso. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 1.013 nuovi casi positivi al Covid. In particolare, la Asl di Frosinone registra 298 nuovi contagi e 1 decesso, quella di Latina 446 nuovi casi e 4 decessi, quella di Rieti 126 nuovi casi. Infine, la Asl di Viterbo registra 143 nuovi contagi.

“Partito oggi il secondo volo militare della Guardia di Finanza per portare piccoli pazienti ucraini in fuga dalla guerra a Roma presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ nell’ambito delle operazioni del sistema nazionale della protezione civile. L’arrivo e’ previsto questa sera” fa sapere l’Assessore Alessio D’Amato.