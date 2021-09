Covid: nel Lazio 430 nuovi casi, a Roma 201

Rt in calo

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Oggi su 7419 tamponi nel Lazio e 12.199 antigenici per un totale di 19.618 test, si registrano 430 nuovi casi positivi (+26), sono 117 i casi in meno rispetto a venerdi’ 27 agosto, 8 i decessi (+4) compresi i recuperi, 446 i ricoverati (-4), 67 le terapie intensive (+1) e 589 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,1%. I casi a Roma citta’ sono a quota 201. Il monitoraggio settimanale conferma Rt in calo. Stabili dati su ospedalizzazione”.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanita’ e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

La zona della capitale con maggior numero dei casi nelle ultime 24 ore + quella di competenza della Asl Roma 2 con 109 nuovi positivi e 5 decessi. Nella Asl Roma 1 sono stati registrati 58 nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 ci sono stati 34 casi; nella Asl Roma 4 si sono avuti 26 casi; nella Asl Roma 5 i nuovi casi osno stati 18 e un 1 decesso; nella Asl Roma 6 ci soo stati 87 nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si sono registrati 98 nuovi casi e nussun decesso: nella Asl di Frosinone ci osno stati 16 nuovi casi; nella Asl di Latina, 47 nuovi casi; nella Asl di Rieti 10 nuovi casi e nella Asl di Viterbo ci sono stati 25 nuovi casi.