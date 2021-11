Covid: nel Lazio 449 i nuovi casi positivi, 12 i decessi

212 i positivi a Roma. D'Amato: le somministrazioni del vaccino di ieri sono aumentate del 22% rispetto a domenica scorsa

Sono 449 i nuovi casi positivi nel Lazio. Lo spiega l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, entrando nel dettaglio dei numeri.

“Su 9.570 tamponi molecolari e 17.875 tamponi antigenici per un totale di 27.445 tamponi, sono 449 i nuovi casi, 12 i decessi, 510 i ricoverati, 61 le terapie intensive e 455 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, mentre i casi a Roma sono 212”.

Questo il dettaglio delle singole Asl. Asl Roma 1: sono 53 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 136 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 23 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 118 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 76 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 35 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 1 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nel Lazio “le somministrazioni del vaccino anti-Covid di ieri sono aumentate del 22% rispetto a domenica scorsa, in prevalenza terze dosi” evidenzia l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ricordando che “l’87% della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. Sono oltre 8,8 milioni le dosi somministrate”. Le terze dosi effettuate sono “oltre 300mila. Il 30% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E’ necessario, trascorsi i 180 giorni – rimarca D’Amato – procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino J&J si procede a prescindere dall’età trascorsi i 180 giorni, senza aspettare la scadenza del Green pass. Si può accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali”.