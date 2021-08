Covid: nel Lazio 454 nuovi positivi e nessun decesso

D'Amato, vaccini ai giovani 'Abbiamo la più alta copertura in Ue rispetto alla popolazione’

“Oggi nel Lazio si registrano 454 nuovi casi positivi (-99) e sono zero i decessi nelle ultime 24 ore (-8). I ricoverati sono 506 (-22), le terapie intensive sono 69 (+1), i guariti sono 576. I casi a Roma citta’ sono a quota 195”. Lo afferma l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Il Lazio e’ tra le regioni europee con la piu’ alta copertura vaccinale rispetto alla popolazione. Voglio rinnovare l’appello a chi rientra dalle vacanze e non si e’ ancora vaccinato a prenotarsi. La prossima settimana sara’ decisiva per la vaccinazione dei ragazzi, anche senza prenotazione, per presentarsi all’inizio dell’anno scolastico con le due dosi effettuate”, ha concluso D’Amato.