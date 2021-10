Covid: nel Lazio 459 nuovi casi e 3 morti, Roma a quota 172

D'Amato, accelerare su terze dosi. Finora effettuate 120mila. Influenza: effettuate 175mila vaccinazioni

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Oggi nel Lazio su 8.383 tamponi molecolari e 18.605 tamponi antigenici per un totale di 26.988 tamponi, si registrano 459 nuovi casi (+36), 3 decessi (-3), 335 ricoverati (+13), 50 terapie intensive e 407 guariti”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,7% – prosegue D’Amato -. I casi a roma citta’ sono a quota 172. Bisogna accelerare con la somministrazione della dose booster” ribadisce D’Amato. Complessivamente sono oltre 8,65 milioni le dosi di anti-Covid somministrate nel Lazio.

“Superato 91% della popolazione adulta e oltre 85% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale” prosegue l’assessore. “Oltre 120 mila le terze dosi effettuate – dice l’assessore -. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione”.

“Somministrate 175.405 dosi di vaccino antinfluenzale. Sono 2.903 i medici di medicina generale e 182 i pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 760.315” spiega Alessio D’Amato che ribadisce: “Il vaccino e’ gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di eta’. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta”.