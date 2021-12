Covid: nel Lazio 5.248 casi, record; “verso gialla a gennaio”

I casi a Roma città sono a quota 2.381.

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Oggi nel Lazio su 28.252 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 88.525 tamponi, si registrano 5.248 nuovi casi positivi (+960), sono 10 i decessi (-9), 1.070 i ricoverati (+45), 147 le terapie intensive (+12) e +1.188 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 5,9%. I casi a Roma citta’ sono a quota 2.381. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato.

Nuovo record di casi positivi, valore Rt torna sopra 1 a 1.08 con un incidenza pari a 374 per 100.000 abitanti. I tassi di occupazione in area medica e in terapia intensiva, riferisce ancora D’Amato, sono lievemente superiori rispettivamente al 15% e al 10%.

“Qualora fossero confermati questi dati porterebbero, come previsto, al cambio colore dalla prima settimana di gennaio”.

Nel dettaglio nella Asl Roma 1 sono 1.215 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 963 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 361 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 436 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 1.654 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 595 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 150 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 432 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.