Covid: nel Lazio 567 nuovi casi e 3 decessi, 300 contagi a Roma

Al via la due giorni Open day junior dedicata ai tifosi di calcio

“Sono 567 i nuovi casi positivi nel Lazio, compresi i recuperi (-78), 3 decessi, compresi i recuperi (=) i ricoverati sono 466 (+3), le terapie intensive sono 66 (+1), mentre i casi a Roma città sono a quota 300”. Sono i dati diffusi poco fa dall’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

“Oggi e domani all’Hub la Vela la due giorni Open Day Junior “Torniamo allo stadio, vacciniamoci!” l’iniziativa è promossa dal Policlinico Tor Vergata – Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la AS Roma e la SS Lazio, per promuovere – ricorda – la vaccinazione e per tornare in sicurezza allo stadio. Nello specifico, nella giornata di oggi per i tifosi giallorossi e domani per i tifosi biancocelesti, a partire dalle 15, chi effettuerà il vaccino presso l’hub La Vela riceverà un gadget ufficiale della propria squadra del cuore, fino ad esaurimento scorte” di qui il ringraziamento “alle società sportive per la disponibilità dimostrata per l’opera di sensibilizzazione alla vaccinazione anche delle fasce più giovani.

Questo il dettaglio delle singole Asl. Asl Roma 1: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 2: 139 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 3: 105 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 4: 65 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 5: 46 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 6: 44 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi. Nelle province si registrano 112 nuovi casi: Nella Asl di Frosinone si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 21 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.