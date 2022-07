Covid, nel Lazio 6.365 i nuovi positivi

257 più di ieri

Oggi nel Lazio, su un totale di 32.993 tamponi effetuati, sono 6.365 i nuovi positivi (257 più di ieri). Sono 7 i decessi – 4 in meno di ieri -, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.095 (6 in più di ieri), dei quali 73 in terapia intensiva (5 in più di ieri).

I guariti sono 7.396, il rapporto tra positivi e tamponi è del 19,2%, mentre i casi a Roma città sono a quota 3.023. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, questa la situazione nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 810 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 1.372 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 841 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 295 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 544 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 6: sono 635 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 1.868 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 612 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Latina: sono 828 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 212 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 216 i nuovi casi e 2 i decessi.