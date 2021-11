Covid: nel Lazio 697 casi con 286 contagi a Roma

Oltre 33 mila test

Oggi nel Lazio “su 13.784 tamponi molecolari e 19.751 tamponi antigenici per un totale di 33.535 tamponi, si registrano 697 nuovi casi positivi (-110), 2 i decessi (-3), 482 i ricoverati (+2), 59 le terapie intensive ( = ) e +361 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2 per cento. I casi a Roma citta’ sono a quota 286. Calo giornaliero rispetto al giorno, prima ma in lieve aumento rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa. Attesa ancora curva in ascesa”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’.

“Le somministrazioni del vaccino covid di ieri – si legge – sono aumentate del 28 per cento rispetto a sabato scorso, il 54 per cento sono terze dosi, il 33 per cento sono seconde dosi e il 13 per cento sono prime dosi. E’ necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino j&j si procede a prescindere dall’eta’ trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass. Si puo’ accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali”.

Nel dettaglio: Asl Roma 1 sono 83 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 160 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 43 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 39 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 90 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.