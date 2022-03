Covid: nel Lazio 7.413 nuovi casi positivi e 7 decessi

Il tasso di positività resta quasi invariato, al 16,1%, anche se i contagi sono diminuiti di 1.573. I malati a Roma città sono 3.484

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

In calo, ma sempre elevato, il numero dei nuovi casi di Covid nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti 7.413 i contagi, a conti fatti 1.573 in meno di sabato. Ma con un tasso di positivitàche, a fronte di appena 46mila tamponi, resta quasi invariato al 16,1%. Nella Capitale si contano 3.484 malati: l’incidenza maggiore è stata registrata nelle due Asl più centrali, la Roma 1 con 1.290, e la Roma 2 con 1.228.

Nella provincia romana il totale scende a 1.792. E per quanto riguarda le altre città del Lazio si registrano complessivamente 2.137 casi: 714 a Frosinone, 696 a Latina, 375 a Viterbo e 352 a Rieti.

Cresce (di due) invece il numero delle vittime del virus: sette i decessi. Uno è stato notificato a Roma città, quattro nelle vicinanze della Capitale, uno nel frusinate e un ultimo nel viterbese. Tornano a salire poi i pazienti che hanno avuto necessità di ricorrere a cure mediche: sei in più di ieri i ricoverati, che portano il totale dei malati di Covid in ospedale a 1.018. Mentre le terapie intensive restano lontane dalla soglia di saturazione con 75 intubati, dopo che un posto letto si è liberato nell’ultima giornata.

Sono attivi a Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. “Fino ad oggi – spiega D’Amato – sono state rilasciate circa 9.000 tessere Stp (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino”. Riguardo all’emergenza Ucraina, poi, si segnala che “l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.