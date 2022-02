Covid, nel Lazio 8483 nuovi positivi e 9 decessi

3917 casi a Roma

Nel Lazio si sono registrati 8483 nuovi positivi e 9 decessi. 3917 sono stati i casi a Roma.

“Sono stati superati i 12,9 milioni di vaccini complessivi e le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. Superato il 75% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 134 mila i bambini con prima dose. Ieri sono state somministrate oltre 36 mila dosi vaccini”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Proseguono intanto le giornate dedicate dall’Università la Sapienza alle vaccinazioni rivolte agli studenti fuori sede e studenti internazionali.

Le somministrazioni si svolgeranno nei giorni 9, 10, 11 febbraio presso il Presidio odontoiatrico “George Eastman”.

Si terrà invece il 13 febbraio il prossimo open day aperto a tutti per le dosi booster del vaccino anti Covid. Lo stesso giorno presso l’ospedale San Giovanni è previsto l’open day rivolto alle donne in gravidanza o in allattamento. Nelle scuole è stato potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente sono a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri. Infine per i vaccini pediatrici sono attive le prenotazioni sul portale regionale. Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Questi i casi registrati a Roma suddivisi per Asl. Asl Roma 1: sono 1.231 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 1.382 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 1.304 i nuovi casi e 0 decessi. Asl Roma 4: sono 399 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 809 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 6: sono 1.129 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 2.229 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 713 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Latina: sono 873 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Rieti: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 472 i nuovi casi e 0 i decessi.