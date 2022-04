Covid: nel Lazio 9.115 nuovi casi e 4 decessi

D'Amato, team Ares 118-Bambino Gesù partito per confine

“Oggi nel Lazio su 10.069 tamponi molecolari e 50.149 tamponi antigenici per un totale di 60.218 tamponi, si registrano 9.115 nuovi casi positivi (+655), sono 4 i decessi (-5), 1.193 i ricoverati (-9), 76 le terapie intensive (-1) e +6.648 i guariti”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 15,1%. I casi a Roma citta’ sono a quota 4.065”, conclude l’assessore.

Intanto è’ partito il team medico misto composto da personale di Ares 118 e del Bambino Gesu’ verso il confine ucraino “dove lavorera’ per una settimana per prestare assistenza e effettuare il triage per i pazienti da prendere in carico”. Lo annuncia l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

A Roma, sono attivi “gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi – spiega l’assessore – sono state rilasciate oltre 13.700 tessere Stp (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse gia’ eseguito, anche il vaccino”.