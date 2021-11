Covid, nel Lazio 944 nuovi casi e 5 decessi

445 a Roma. Zingaretti, rete ospedaliera per ora tiene benissimo, importante comportamenti

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Su 16.625 tamponi molecolari e 34.629 tamponi antigenici per un totale di 51.254 tamponi, si registrano oggi nel Lazio 944 nuovi casi positivi (+117), 5 decessi, 597 ricoverati, 77 terapie intensive e 566 guariti”. A diffondere i dati come ogni giorno l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, mentre i casi a Roma sono 445”, ha concluso.

Sul rischio zona gialla per il Lazio, “tutto dipende dai comportamenti individuali. Per ora nella nostra regione la rete ospedaliera tiene benissimo ma a prescindere da questo sono i comportamenti responsabili che ci permetteranno di affrontare il futuro in maniera positiva”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo su Sky tg24. “Per Natale sono ottimista ma anche questo dipende dai nostri comportamenti”, conclude il governatore.