Covid: nel Lazio al via con monitoraggio 30mila studenti

D'Amato: oggi 372 nuovi casi e 2 decessi, pressione su ospedali stabile

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Nel Lazio e’ pronto il piano per l’inizio delle scuole in presenza e in sicurezza. Si partira’ con un monitoraggio nelle scuole che riguardera’ circa 30mila studenti. Lo comunica l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Intanto oggi su 12.206 tamponi molecolari nel Lazio e 10.342 test antigenici per un totale di 22.548 test, si registrano 372 nuovi casi positivi (+18), 2 i decessi (-3), 466 i ricoverati (-15), 64 le terapie intensive (-1) e 828 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 160 – aggiunge l’assessore – Stabile la pressione sulla rete ospedaliera. Oggi nel Lazio è stata superata quota 8 milioni di somministrazioni totali di vaccino. Superato il 79% della popolazione over 12 con doppia dose. Entro 48 ore si arriverà all’80%”, conclude.